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Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. QR-код вместо наличных. Оплатить проезд в маршрутках Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационная технология стала доступна благодаря мобильному платежному сервису «Оплати» от «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий компании LWO. 11 июня на улицы столицы выехал первый транспорт с новыми возможностями.
Юлия Стриго, корреспондент:
Переходим к инструкции. Для начала пассажиру необходимо скачать приложение «Оплати». При регистрации потребуется ввести паспортные данные – идентификационный номер. Пугаться не стоит, наоборот, это для безопасности ваших же денег.
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
После регистрации открывается страница в виде собственного аккаунта. Во главе ее – сумма, которая есть на счету. Пополнить кошелек можно с карты любого банка без процентов и комиссий. И, наконец, чтобы купить билет, достаточно поднести сканер к QR-коду и нажать кнопку «оплатить».
Все чеки, купоны и сертификаты сохраняются. Приложение не только для транспорта: через телефон можно расплачиваться в магазинах и кафе.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
Наклейки с QR-кодом расположены удобно по салону маршрутки. Водитель Павел в новой системе уже успел разобраться и привыкнуть. Контролировать оплату проезда он будет также через специальное приложение.
В нем четыре счетчика для отслеживания пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс и на каждой конкретной остановке. Вести подсчет людей с наличными водитель сможет, добавляя их в приложение вручную.
Павел Щуревич, водитель маршрутного такси:
Уже сегодня по столице будет курсировать первая десятка микроавтобусов маршрута № 1077. Дальше больше. Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, новый способ оплаты проезда – желание горожан. Потому внедрять систему будут и в других видах городского транспорта, а в перспективе и на железной дороге.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Кроме Минска купить смарт-билет с помощью приложения «Оплати» можно во всех областных центрах страны, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде, Орше, Кобрине и Новополоцке. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. Для городов такой метод работы с пассажирами выгоден.
Олег Кондратенко, директор компании LWO:
Среди проектов компании LWO – цифровые решения для переписи населения, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан и работу министерств и ведомств. Проверить эффективность электронных систем скоро сможет каждый минчанин.
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Новости Беларуси. QR-код вместо наличных. Оплатить проезд в маршрутках Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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