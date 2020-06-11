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Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

11.06.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. QR-код вместо наличных. Оплатить проезд в маршрутках Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Инновационная технология стала доступна благодаря мобильному платежному сервису «Оплати» от «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий компании LWO. 11 июня на улицы столицы выехал первый транспорт с новыми возможностями.

Технологическую новинку опробовала Юлия Стриго.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Юлия Стриго, корреспондент:
Если вы увидели на маршрутном такси вот такую наклейку со словом «оплати» – значит, пора подключаться к современным технологиям. Теперь вместо долгого поиска копеек в кармане достаточно скачать бесплатное мобильное приложение и оплатить проезд за считанные секунды.

Переходим к инструкции. Для начала пассажиру необходимо скачать приложение «Оплати». При регистрации потребуется ввести паспортные данные – идентификационный номер. Пугаться не стоит, наоборот, это для безопасности ваших же денег.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
Это, грубо говоря, такой в вашем телефоне финансовый помощник. Он позволяет с помощью мобильного телефона и нашего сервиса удовлетворить все свои ежедневные финансовые потребности: перевод друг другу, оплата коммунальных платежей, общение в чате, расчет в предприятиях торговли и сервиса, в том числе автобусах, троллейбусах и маршрутных такси. Поэтому по нашему законодательству необходима идентификация клиента. А лучший способ – это личный номер паспорта, уникальный для каждого человека.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

После регистрации открывается страница в виде собственного аккаунта. Во главе ее – сумма, которая есть на счету. Пополнить кошелек можно с карты любого банка без процентов и комиссий. И, наконец, чтобы купить билет, достаточно поднести сканер к QR-коду и нажать кнопку «оплатить».

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Все чеки, купоны и сертификаты сохраняются. Приложение не только для транспорта: через телефон можно расплачиваться в магазинах и кафе.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
В кошельке самое главное можно хранить деньги. Здесь у вас может быть много кошельков. Основной кошелек, могут быть дополнительные – групповой, семейный. Вы можете сделать кошелек, чтобы откладывать, допустим, деньги на отпуск. Это все хранится в белорусском банке под надежной защитой и охраной, которые обеспечивает банк и ваше белорусское законодательство. Все ваши рубли застрахованы и гарантируются государством.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Наклейки с QR-кодом расположены удобно по салону маршрутки. Водитель Павел в новой системе уже успел разобраться и привыкнуть. Контролировать оплату проезда он будет также через специальное приложение.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

В нем четыре счетчика для отслеживания пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс и на каждой конкретной остановке. Вести подсчет людей с наличными водитель сможет, добавляя их в приложение вручную.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Павел Щуревич, водитель маршрутного такси:
Меньше работы будет с наличными деньгами, будет проще. И безопасность та же больше внимания будешь дороге уделять. Со временем, я думаю, вообще можно будет перейти.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Уже сегодня по столице будет курсировать первая десятка микроавтобусов маршрута № 1077. Дальше больше. Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, новый способ оплаты проезда – желание горожан. Потому внедрять систему будут и в других видах городского транспорта, а в перспективе и на железной дороге.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Отличный сервис, удобный сервис. Я думаю, что оценят не только пассажиры, но и водители и собственники. Потому что не нужно иметь дополнительное оборудование, не нужно нести затраты на обслуживание этого оборудования, кассовых аппаратов. Так получается быстрее, дешевле, выгоднее.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Кроме Минска купить смарт-билет с помощью приложения «Оплати» можно во всех областных центрах страны, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде, Орше, Кобрине и Новополоцке. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. Для городов такой метод работы с пассажирами выгоден.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Олег Кондратенко, директор компании LWO:
Даже если 10 % минчан будут приобретать билеты с нашим сервисом, это порядка 400-450 тысяч рублей экономии в год. Это только 10 %. Если больше, это пропорционально в разы увеличит экономию Минтранса. Меньше издержки, быстрее технологический цикл зачисления денег на счет, и он просто более эффективный продукт. Это инструмент, который позволяет бизнесу, уменьшив издержки, получить прирост в скорости и производительности.

Сервис «Оплати» запустили в Минске. Почему не стоит бояться вводить паспортные данные в приложении

Среди проектов компании LWO – цифровые решения для переписи населения, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан и работу министерств и ведомств. Проверить эффективность электронных систем скоро сможет каждый минчанин.

* На правах рекламы

Люди в материале: Юлия Стриго, Андрей Сокирко, Кирилл Талейко, Павел Щуревич, Александр Дорохович, Олег Кондратенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. QR-код вместо наличных. Оплатить проезд в маршрутках Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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