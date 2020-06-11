Житель Индии завещал свою землю двум слонам, чем возмутил своих родственников

Источник материала: ОНТ

Пятидесятилетний житель Индии завещал свою землю двум слонам, один из которых однажды спас ему жизнь, передает The Indian Times .

Мохаммед Актар намерен оставить слонам Моти и Рани около 2,5 га земли. Мужчина рассказал, как однажды слон Моти начал громко трубить, пытаясь разбудить хозяина. Актар проснулся и увидел в окне вооруженного человека, который в него целился. К счастью, он успел убежать.

Жест благодарности не понравился жене и детям Актара. По завещанию им достанется меньший участок земли и дом. Мужчина не понимает возмущения родственников. Также он отмечеат, что его заботит судьба не только Моти и Рани, но и других слонов, которых, по мнению мужчины, вскоре можно будет увидеть лишь в книгах.

Человек сильно потеснил индийских слонов с ареала их обитания, оставив лишь 15% прежней территории их проживания. Сегодня насчитывается всего 45 тыс. этих животных, они относятся к вымирающим видам.

Фото: © Paula Bronstein/Getty Images

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