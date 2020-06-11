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Житель Индии завещал свою землю двум слонам, чем возмутил своих родственников

11.06.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Индии завещал свою землю двум слонам, чем возмутил своих родственников

Пятидесятилетний житель Индии завещал свою землю двум слонам, один из которых однажды спас ему жизнь, передает The Indian Times.

Мохаммед Актар намерен оставить слонам Моти и Рани около 2,5 га земли.  Мужчина рассказал, как однажды слон Моти начал громко трубить, пытаясь разбудить хозяина. Актар проснулся и увидел в окне вооруженного человека, который в него целился. К счастью, он успел убежать.

Жест благодарности не понравился жене и детям Актара. По завещанию им достанется меньший участок земли и дом. Мужчина не понимает возмущения родственников. Также он отмечеат, что его заботит судьба не только Моти и Рани, но и других слонов, которых, по мнению мужчины, вскоре можно будет увидеть лишь в книгах.

Человек сильно потеснил индийских слонов с ареала их обитания, оставив лишь 15% прежней территории их проживания. Сегодня насчитывается всего 45 тыс. этих животных, они относятся к вымирающим видам.

Фото: © Paula Bronstein/Getty Images 

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Пятидесятилетний житель Индии завещал свою землю двум слонам, один из которых однажды спас ему жизнь, передает The Indian Times. Мохаммед Актар намерен оставить слонам...
 
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