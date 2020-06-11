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В центральном офисе «Белгазпромбанка» в Минске провели обыск

11.06.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Серые финансовые схемы, сложные махинации и очень большие деньги. Сегодня в центральном офисе «Белгазпромбанка» в Минске сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски. В качестве подозреваемых выступают как действующие, так и бывшие сотрудники банка.  

Также Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела по экономическим статьям Уголовного кодекса. Одно из них по части второй статьи двести сорок третьей «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». Другое – по части второй статьи двести тридцать пятой Уголовного кодекса «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Проводятся неотложные следственные действия. 

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Теги: Минск
 
 
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Серые финансовые схемы, сложные махинации и очень большие деньги. Сегодня в центральном офисе «Белгазпромбанка» в Минске сотрудники Департамента финансовых...
 
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