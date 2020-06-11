С Анной Северинец не будут продлевать контракт









Cегодня Анна Северинец написала в Facebook, что не хочет "делать из этого инфоповод". Трагедии она в этом не видит — предложения о работе ранее были и из государственных, и из частных школ. Анна Северинец не соглашалась, так как "не хотела подвести свои классы". а в итоге доучить детей ей не дали.





Анна Северинец — сестра белорусского писателя и оппозиционного политика Павла Северинца. Напомним, что посл слов Александра Лукашенко про "напомним, как было в Андижане" Анна Северинец написала стихотворение "Не думай про меня, думай про Колю". Возможно, именно это и стало последней каплей.