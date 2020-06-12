ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Интерьер «однушки» в Новой Боровой с окном между спальней и душевой. Как вам такая «фишка»?

12.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минимализм только кажется самым простым направлением в дизайне. На самом деле перед дизайнером стоит сложная задача — продумать в интерьере все таким образом, чтобы пространство оставалось функциональным и комфортным в повседневной жизни владельца. Особенно это важно, если речь идет о создании минималистского современного интерьера на 38 квадратных метрах. Вот какой вариант предложила студия ZROBYM architects для владельца новой однокомнатной квартиры в Новой Боровой. Спойлер: панорамное стекло из спальни в душ — не единственная фишка этого интерьера.

Квартира находится в ЖК «Новая Боровая». Несомненный ее плюс — панорамные окна с выходом на большой балкон и открывающийся вид на современный благоустроенный район.


Над проектом работали Артем Ермолинский, Андрей Лычковский, Андрусь Bezdar

Квартира от застройщика сдавалась в черновой отделке и представляла собой студию с выделенным санузлом. В ходе ремонта новых стен в квартире не появилось.


План квартиры до ремонта

План квартиры с расстановкой мебели

— Нам был очень интересен этот проект, в первую очередь из-за своей небольшой площади, — говорит руководитель студии Андрусь Бездарь. — Мы постарались создать максимально функциональное пространство для одного человека, сохранив при этом минималистичный внешний вид.

Пространство квартиры поделено на несколько зон. В прихожей находится открытый шкаф для верхней одежды. Напротив него — большое зеркало с интегрированной дверью в санузел.


Прихожая

Проходим дальше — и мы уже в общем пространстве кухни и гостиной.


Фото: Александра Кононченко

Спальная зона находится между большим окном и стеной санузла и, по сути, является частью гостиной. Сейчас заказчица живет одна и отгораживать спальню не имеет смысла, но, если это потребуется, дизайнеры предусмотрели карниз в потолке, на который можно повесить штору. Из прихожей спальня не видна благодаря функциональному блоку санузла.


Из спальни можно видеть ванную комнату благодаря стеклянной стене.




Главная фишка санузла — это отдельная душевая кабина. Ее встроили в нишу, которая была в этом помещении. Ниша небольшая — 70×80 сантиметров, и в ней можно было разместить стиральную и сушильную машины. Дизайнеры предложили более интересный вариант: несколько увеличить ее и сделать в ней душевую кабину со стеклянной стеной, граничащей со спальней. Это дает естественный свет в санузле.


Вид из душа

Основным цветом в интерьере был выбран белый и его оттенки, что придает помещению легкость и объем, пространство визуально выглядит больше, чем оно есть на самом деле. Все стены в квартире светлые, кроме функционального блока санузла, который выделен шпонированными панелями.


— Главная идея этой квартиры — минималистичный современный интерьер, — говорит Андрусь. — Мы стремились спроектировать системы хранения так, чтобы они казались стенами и не привлекали к себе лишнего внимания. Поскольку кухня, гостиная и спальня — единое пространство, зону кухни хотелось сделать максимально ненавязчивой, но при этом удобной. Мы стремились использовать каждый сантиметр площади.


Все системы хранения сделаны так, что сразу и непонятно, стена это перед нами, дверь гардероба или холодильник. В минималистичных интерьерах важна проработка каждой детали, и дизайнеры обсуждали с заказчиком буквально каждую полочку и выдвижной ящик.


На заднем плане — системы хранения

Кухонная мебель максимально ненавязчива, вся в одном цвете. При этом под белыми фасадами есть вся необходимая техника — духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная панель, печь СВЧ, мойка. Но все это абсолютно не выглядит как кухонная мебель.


Инженерные коммуникации на кухне зашиты в единый короб под потолком по уровню оконного проема. В нем спрятаны свет, вытяжка и система кондиционирования.

Изначально предполагалось, что в интерьере не будет даже телевизора, но в процессе проектирования он все же появился на стене между двумя панорамными окнами. Он закреплен на поворотном кронштейне, что позволяет его смотреть из разных точек квартиры.

— Мы рады, что удалось создать не просто красивую картинку, но и комфортное для жизни пространство, — говорит архитектор Алексей Кораблев.

Подробнее о создании этого интерьера можно узнать из видеообзора квартиры на канале студии:


Минималистский рабочий стол на колесах можно без проблем перемещать по комнате, что очень практично

Отметим, что это был не бюджетный ремонт. Большая сумма в смете — примерно 17 тысяч долларов — это услуги строителей и стройматериал. Еще дороже обошлась корпусная мебель — 20 тысяч долларов. Алексей говорит, что всего было потрачено около 70 тысяч долларов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси расширят перечень граждан, имеющих первоочередное право на арендное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика