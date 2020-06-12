Интерьер «однушки» в Новой Боровой с окном между спальней и душевой. Как вам такая «фишка»?

Источник материала: Tut.by

Минимализм только кажется самым простым направлением в дизайне. На самом деле перед дизайнером стоит сложная задача — продумать в интерьере все таким образом, чтобы пространство оставалось функциональным и комфортным в повседневной жизни владельца. Особенно это важно, если речь идет о создании минималистского современного интерьера на 38 квадратных метрах. Вот какой вариант предложила студия ZROBYM architects для владельца новой однокомнатной квартиры в Новой Боровой. Спойлер: панорамное стекло из спальни в душ — не единственная фишка этого интерьера.

Квартира находится в ЖК «Новая Боровая». Несомненный ее плюс — панорамные окна с выходом на большой балкон и открывающийся вид на современный благоустроенный район.



Над проектом работали Артем Ермолинский, Андрей Лычковский, Андрусь Bezdar

Квартира от застройщика сдавалась в черновой отделке и представляла собой студию с выделенным санузлом. В ходе ремонта новых стен в квартире не появилось.



План квартиры до ремонта

План квартиры с расстановкой мебели

— Нам был очень интересен этот проект, в первую очередь из-за своей небольшой площади, — говорит руководитель студии Андрусь Бездарь. — Мы постарались создать максимально функциональное пространство для одного человека, сохранив при этом минималистичный внешний вид.

Пространство квартиры поделено на несколько зон. В прихожей находится открытый шкаф для верхней одежды. Напротив него — большое зеркало с интегрированной дверью в санузел.



Прихожая

Проходим дальше — и мы уже в общем пространстве кухни и гостиной.



Фото: Александра Кононченко

Спальная зона находится между большим окном и стеной санузла и, по сути, является частью гостиной. Сейчас заказчица живет одна и отгораживать спальню не имеет смысла, но, если это потребуется, дизайнеры предусмотрели карниз в потолке, на который можно повесить штору. Из прихожей спальня не видна благодаря функциональному блоку санузла.





Из спальни можно видеть ванную комнату благодаря стеклянной стене.









Главная фишка санузла — это отдельная душевая кабина. Ее встроили в нишу, которая была в этом помещении. Ниша небольшая — 70×80 сантиметров, и в ней можно было разместить стиральную и сушильную машины. Дизайнеры предложили более интересный вариант: несколько увеличить ее и сделать в ней душевую кабину со стеклянной стеной, граничащей со спальней. Это дает естественный свет в санузле.



Вид из душа

Основным цветом в интерьере был выбран белый и его оттенки, что придает помещению легкость и объем, пространство визуально выглядит больше, чем оно есть на самом деле. Все стены в квартире светлые, кроме функционального блока санузла, который выделен шпонированными панелями.





— Главная идея этой квартиры — минималистичный современный интерьер, — говорит Андрусь. — Мы стремились спроектировать системы хранения так, чтобы они казались стенами и не привлекали к себе лишнего внимания. Поскольку кухня, гостиная и спальня — единое пространство, зону кухни хотелось сделать максимально ненавязчивой, но при этом удобной. Мы стремились использовать каждый сантиметр площади.





Все системы хранения сделаны так, что сразу и непонятно, стена это перед нами, дверь гардероба или холодильник. В минималистичных интерьерах важна проработка каждой детали, и дизайнеры обсуждали с заказчиком буквально каждую полочку и выдвижной ящик.



На заднем плане — системы хранения

Кухонная мебель максимально ненавязчива, вся в одном цвете. При этом под белыми фасадами есть вся необходимая техника — духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная панель, печь СВЧ, мойка. Но все это абсолютно не выглядит как кухонная мебель.





Инженерные коммуникации на кухне зашиты в единый короб под потолком по уровню оконного проема. В нем спрятаны свет, вытяжка и система кондиционирования.

Изначально предполагалось, что в интерьере не будет даже телевизора, но в процессе проектирования он все же появился на стене между двумя панорамными окнами. Он закреплен на поворотном кронштейне, что позволяет его смотреть из разных точек квартиры.

— Мы рады, что удалось создать не просто красивую картинку, но и комфортное для жизни пространство, — говорит архитектор Алексей Кораблев.

Подробнее о создании этого интерьера можно узнать из видеообзора квартиры на канале студии:



Минималистский рабочий стол на колесах можно без проблем перемещать по комнате, что очень практично

Отметим, что это был не бюджетный ремонт. Большая сумма в смете — примерно 17 тысяч долларов — это услуги строителей и стройматериал. Еще дороже обошлась корпусная мебель — 20 тысяч долларов. Алексей говорит, что всего было потрачено около 70 тысяч долларов.