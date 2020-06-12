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Милевский: "За политику не будем говорить. Нам запрещено"
Источник материала: Партизан
11 июня нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский провел стрим с российским блогером Евгением Савиным "КраСава".
Россиянин предложил заключить пари на худшую историю. Одним из наказаний для уроженца Минска станет задание написать комментарий в инстаграм-аккаунте семи людей, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров и сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Лукашенко.
- А можно поменять Лукашенко? Есть другой вариант, брат? Я так-то на шесть вариантов согласен.
- Перед тем, как выйти в эфир, у тебя была реклама букмекеров. Я тоже связан с ними. Давай спросим у Николая, кто выиграет выборы 9 августа — на кого ставить? Как будто ты не знаешь, кто победит. Как будто и он не знает. Давай серьезно. За политику не будем говорить. Нам запрещено.
- Молчим. У меня семья в Беларуси. Хочу, чтобы вернулись, — отметил Савин.
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11 июня нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский провел стрим с российским блогером Евгением Савиным "КраСава".
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