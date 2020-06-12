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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты выясняют причину ЧП в Гродненском районе Специалисты выясняют причину ЧП в Гродненском районе, где вчера на электростанции обрушилась часть здания. В результате инцидента пострадали 6 человек....

Специалисты выясняют причину ЧП в Гродненском районе, где вчера на электростанции обрушилась часть здания. В результате инцидента пострадали 6 человек. Сообщается, что все они осуществляли ремонтные работы в подвале. С ожогами мужчины были доставлены в больницу. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.