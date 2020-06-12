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«Плотность на этом пяточке зашкаливающая»: жители Орши вышли на защиту своего двора, где хотят построить многоэтажку
Источник материала: ОНТ
Жители четырёх домов в Орше в последние дни обсуждают только одну новость. В их дворе ожидается пополнение – на зеленом пяточке возле дома хотят построить еще одну многоэтажку.
На эту лужайку у жильцов были свои планы. Пару лет назад высадили молодые деревья. Надеялись, что здесь появиться и долгожданная детская площадка.
Новостройку решено возвести прямо в центре двора. С одной стороны – многоэтажный квартал, а с другой – одноэтажная Орша. Жители старого частного сектора к высотным домам в сотне метров уже привыкли. А вот тот, кто только начал строительство родового гнезда, вынужден взять паузу, чтобы продумать новую планировку. Теперь их частная жизнь может стать частью реалити-шоу. Дома будут как на ладони у новых жильцов многоэтажки.
У местного управления капитального строительства есть ответы. Год назад в этом квартале появился небольшой спортивный городок. Кроме того, здесь развитая инфраструктура, затраты на инженерные сети минимальные, а значит, цена квадратного метра будет более доступной. В городе уже есть несколько примеров уплотнения жилой застройки. Эти 80 квартир получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Людей, которые здесь живут давно, понять можно. Как и тех, кто нуждается в жилье. Кстати, один из самых популярных вопросов к тем, кто уже обеспечен квадратами: а если бы вы были на месте тех, кто сегодня мечтает о своей квартире? Вопрос из разряда риторических.
Пока новый дом только в проекте главного городского застройщика. На этом этапе жильцы микрорайона могут активно влиять на будущий облик квартала. Районные власти сейчас рассматривают все поступающие претензии. В списке жалоб – отсутствие парковки, дороги, детской площадки. Часть этих вопросов уже обсуждалась в Витебске на архитектурном совете. А все ключевые требования по озеленению и плотности будущей застройки отправлены к разработчику.
Общественное обсуждение продолжается – районные власти будут принимать замечания до 8 июня. После тщательного анализа будет принято решение с учетом всех заинтересованных сторон.
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«Плотность на этом пяточке зашкаливающая»: жители Орши вышли на защиту своего двора, где хотят построить многоэтажку
Жители четырёх домов в Орше в последние дни обсуждают только одну новость. В их дворе ожидается пополнение – на зеленом пяточке возле дома хотят построить еще одну...
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