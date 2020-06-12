«Плотность на этом пяточке зашкаливающая»: жители Орши вышли на защиту своего двора, где хотят построить многоэтажку

Источник материала: ОНТ

Жители четырёх домов в Орше в последние дни обсуждают только одну новость. В их дворе ожидается пополнение – на зеленом пяточке возле дома хотят построить еще одну многоэтажку.





На эту лужайку у жильцов были свои планы. Пару лет назад высадили молодые деревья. Надеялись, что здесь появиться и долгожданная детская площадка.

Новостройку решено возвести прямо в центре двора. С одной стороны – многоэтажный квартал, а с другой – одноэтажная Орша. Жители старого частного сектора к высотным домам в сотне метров уже привыкли. А вот тот, кто только начал строительство родового гнезда, вынужден взять паузу, чтобы продумать новую планировку. Теперь их частная жизнь может стать частью реалити-шоу. Дома будут как на ладони у новых жильцов многоэтажки.

У местного управления капитального строительства есть ответы. Год назад в этом квартале появился небольшой спортивный городок. Кроме того, здесь развитая инфраструктура, затраты на инженерные сети минимальные, а значит, цена квадратного метра будет более доступной. В городе уже есть несколько примеров уплотнения жилой застройки. Эти 80 квартир получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Людей, которые здесь живут давно, понять можно. Как и тех, кто нуждается в жилье. Кстати, один из самых популярных вопросов к тем, кто уже обеспечен квадратами: а если бы вы были на месте тех, кто сегодня мечтает о своей квартире? Вопрос из разряда риторических.

Алексей Другаков, заместитель директора Управления капитального строительства Оршанского района: «Я минусов не вижу, просто люди привыкли жить так, как живут десятилетиями. Но всё меняется, не будет такого».

Пока новый дом только в проекте главного городского застройщика. На этом этапе жильцы микрорайона могут активно влиять на будущий облик квартала. Районные власти сейчас рассматривают все поступающие претензии. В списке жалоб – отсутствие парковки, дороги, детской площадки. Часть этих вопросов уже обсуждалась в Витебске на архитектурном совете. А все ключевые требования по озеленению и плотности будущей застройки отправлены к разработчику.

Юрий Выжиковский, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома: «Люди выступили с замечаниями, обоснованными замечаниями. Есть какие-то опасения, и на эту территорию требуется дополнительная проработка. Институт посмотрит, оценит все вещи, даст заказчику исчерпывающую информацию, по которой он примет решение окончательное. Стоит ли строить такой дом? Или может быть другой?»

Общественное обсуждение продолжается – районные власти будут принимать замечания до 8 июня. После тщательного анализа будет принято решение с учетом всех заинтересованных сторон.

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