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Приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования стартует 15 июня

12.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования стартует 15 июня
Приемная кампания в учреждениях образования (профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах) стартует 15 июня. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В 2020 году прием осуществляют 127 учреждений профессионально-технического образования по более чем 260 профессиям. Кроме того, для обучения рабочим профессиям принимают 44 учреждения образования других уровней, реализующих программы профессионально-технического образования.

На уровень профессионально-технического образования планируется принять всего 28,4 тыс. человек, из них за счет средств бюджета — 28,2 тыс.

В целях гибкого реагирования на изменяющуюся потребность региональных рынков труда ежегодно совершенствуется структура подготовки. В 2020 году планируется открыть обучение по 133 (в 2019 году — по 151) новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям. Также планируется начать подготовку скорняков-раскройщиков, аппаратчиков вытяжки, заливщиков металла.

В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75%.

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