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В Пинске после реконструкции открывают мост через Пину
Источник материала: Tut.by
12 июня в Пинске откроют движение по обновленному мосту через реку Пину.
Движение и стоянка автомобилей на площади Ленина со стороны улицы Белова ограничены с 7.00 до 13.00 в связи с церемонией открытия моста.
Реконструкция моста через Пину началась в апреле 2019 года. Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин.
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