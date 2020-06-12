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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России,
Александр Лукашенко выразил уверенность, что укреплению безопасности и стабильности в регионе способствует конструктивный межгосударственный диалог, который базируется на принципах взаимного уважения и поддержки и отвечает интересам жителей Беларуси и России.
Также Глава государства направил поздравления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба Главы государства. ...
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