Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба Главы государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что укреплению безопасности и стабильности в регионе способствует конструктивный межгосударственный диалог, который базируется на принципах взаимного уважения и поддержки и отвечает интересам жителей Беларуси и России.

Также Глава государства направил поздравления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.





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