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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

12.06.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба Главы государства. 

Александр Лукашенко выразил уверенность, что укреплению безопасности и стабильности в регионе способствует конструктивный межгосударственный диалог, который базируется на принципах взаимного уважения и поддержки и отвечает интересам жителей Беларуси и России.

Также Глава государства направил поздравления Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.

 


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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба Главы государства. ...
 
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