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Могилевчанина будут судить за то, что прослушивал телефон жены и выискивал там компромат

12.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

49-летний житель Могилева скоро сядет на скамью подсудимых за несанкционированный доступ к компьютерной информации своей жены и использование для таких целей специальных вирусных программ, пишет sb.by.Прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев рассказал:




— На основании собранных по этому делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 349 и ч. 1 ст. 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Могилевчанин втайне от супруги установил на ее мобильный телефон вирусную программу, с помощью которой получил возможность доступа к личной информации — в основном перепискам в мессенджерах, телефонным звонкам. Он вел свой контроль за женой вплоть до момента пресечения его «операций» сотрудниками правоохранительных органов.

«Стоит отметить: мужчина полностью контролировал телефон супруги. Даже в тот момент, когда она не пользовалась трубкой, могилевчанин использовал возможности мобильного в качестве прослушивающегося устройства», — Виктор Зайцев отметил, что при проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу: предъявленные мужчине обвинения обоснованы, доказательства — неоспоримы, а обстоятельства преступления детально изучены и исследованы. Прокуратура Могилевской области уже направила это дело в суд — для рассмотрения по существ. «Контролеру» грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет.
 
Теги: Могилев
 
 
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49-летний житель Могилева скоро сядет на скамью подсудимых за несанкционированный доступ к компьютерной информации своей жены и использование для таких целей...
 
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