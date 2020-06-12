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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй стоимостью в 4 000 рублей. Еще в начале мая местный предприниматель заметил пропажу деревьев и усилил...

Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй стоимостью в 4 000 рублей. Еще в начале мая местный предприниматель заметил пропажу деревьев и усилил охрану. Поздно ночью сторож в прибор ночного видения на участке заметил трех человек, которые выкапывали саженцы и грузили их в машину. Охранник вызвал милицию и попытался задержать неизвестных. Злоумышленники бросили часть выкопанных деревьев и попытались скрыться по полю с выключенными фарами, но угодили в мелиоративный канал. Подозреваемые были задержаны. Украденные ранее туи нашли посаженными на дачных участках родителей фигурантов. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно группой лиц.