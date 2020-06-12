﻿ Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй

12.06.2020 09:36 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй стоимостью в 4 000 рублей. Еще в начале мая местный предприниматель заметил пропажу деревьев и усилил охрану. Поздно ночью сторож в прибор ночного видения на участке заметил трех человек, которые выкапывали саженцы и грузили их в машину. Охранник вызвал милицию и попытался задержать неизвестных. Злоумышленники бросили часть выкопанных деревьев и попытались скрыться по полю с выключенными фарами, но угодили в мелиоративный канал. Подозреваемые были задержаны. Украденные ранее туи нашли посаженными на дачных участках родителей фигурантов. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно группой лиц. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое жителей Кобринского района подозреваются в краже 200 туй стоимостью в 4 000 рублей. Еще в начале мая местный предприниматель заметил пропажу деревьев и усилил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты выясняют причину ЧП в Гродненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика