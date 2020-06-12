Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси расширяется перечень категорий граждан – работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья.

Соответствующее постановление правительства "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья" вступит в силу в ближайшие дни.

Согласно постановлению, первоочередное право на получение арендного жилья получают врачи, учителя, творческие работники, работники учреждений культуры, социального обслуживания.

Раньше оно предоставлялось тренерам-преподавателям специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва, тренерам национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки и некоторым другим категориям, сообщает пресс-служба правительства.

Право на первоочередное получение арендного жилья будет предоставляться работнику, если он заключит пятилетий контракт и если регион подтвердит потребность в специалисте. При соблюдении этих условий специалисты смогут платить за аренду с понижающим коэффициентом. В каждом регионе коэффициенты будут разные.

Например, арендная однокомнатная квартира в Минске с понижающим коэффициентом обойдется работнику в 16-49 рублей вместо 82-244 рублей, трехкомнатная – 35-105 вместо 176-572.

В регионах стоимость аренды для работников соцсферы может быть ниже 10 рублей. Коммунальные услуги не входят в стоимость аренды.

Сегодня более 49 тысяч работников соцсферы нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них около 5 тысяч хотят получит арендное жилье, в том числе 2,5 тысяч медиков, 1,1 тысяч педагогов и 631 работник культуры, которые уже заключили пятилетние контракты.

Сегодня из 148 453 арендных квартир заселено более 92%, более 10 тысяч помещений пустуют.