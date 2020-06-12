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Седан Audi S8 улучшил динамику разгона после «прокачки» в ателье ABT

12.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое бюро ABT Sportsline показало свою новую разработку — компания подготовила еще более динамичный вариант «заряженного» седана Audi S8.


В заводском исполнении 4-литровый битурбо-V8 развивает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента, а после доработки специалистами ABT — 700 л.с. и 880 Нм. Это позволило сократить время набора первой «сотни» 5,18-метровым седаном массой около 2,3 тонны на 0,4 секунды — с исходных 3,8 до 3,4 секунды.


При заказе фирменного пакета ABT Power и углерод-керамических тормозных дисков максимальная скорость S8 увеличивается с 250 до 270 км/ч. Экстерьер седана приукрашен скромно — на крышке багажника появился едва заметный карбоновый спойлер, а комплект фирменных колесных дисков включает «катки» диаметром 20 или 21 дюйм.


О перенастройке шасси в ABT умалчивают — отмечается лишь, что для седана доступен подруливающий механизм задних колес. В салоне обошлось без буйства фантазии — есть лишь несколько фирменных мелких штрихов вроде кнопки запуска двигателя с логотипом ABT.

 
 
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Немецкое бюро ABT Sportsline показало свою новую разработку - компания подготовила еще более быстрый вариант «заряженного» седана Audi S8.
 
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