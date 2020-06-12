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Что грозит за использование Интернета на рабочем месте не по назначению? Комментарий прокуратуры

12.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Что грозит за использование Интернета на рабочем месте не по назначению? Комментарий прокуратуры

Какое наказание может быть за нецелевое использование Интернета на рабочем месте, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Советского района.

— Сегодня большинство стационарных рабочих мест оборудованы доступом в Интернет. Однако немногие знают, что его использование с рабочего компьютера должно осуществляться строго в рабочих целях. Все сотрудники обязаны подчиняться установленному трудовому распорядку и надлежаще выполнять возложенные на них обязанности, за которые они получают заработную плату, — поясняли в районной прокуратуре. — Несмотря на это, некоторые из них тратят рабочее время и средства нанимателя на использование Интернета — на «серфинг» по сайтам, общение в социальных сетях, проверку личной почты и т. д.

Прокуратурой Советского района в ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ во Всемирную паутину для просмотра художественных фильмов и товаров в интернет-магазинах, чтения новостей на различных порталах, поиска информации в личных целях, а это является нарушением.

 Кроме того, работники, являющиеся должностными лицами, а также граждане, приравненные к государственным должностным лицам, при исполнении служебных обязанностей в целях получения выгоды для себя безвозмездно использующие в личных целях Интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией», — отметили в прокуратуре. — В силу законодательства, за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения.

#интернет #рабочее место #прокуратура

minsknews.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Какое наказание может быть за нецелевое использование Интернета на рабочем месте, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Советского...
 
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