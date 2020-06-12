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Растет объем денежной массы: за май наличных денег стало на 5,2% больше
Источник материала: Myfin
Объем наличных денег в обороте за май вырос на 5,2%до 3,96 млрд рублей.
Переводные депозиты (остатки по карточным счетам и др несрочным депозитам) выросли на 3,2%до 5,88 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли физлица – их переводные депозиты увеличились на 5,7% до 3,34 млрд рублей.
Рублевая денежная масса на 1 июня составила 20,74 млрд и увеличилась за месяц на 4,5%.
Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,8% до 28,16 млрд рублей в эквиваленте.
Что это значит?
Напомним, в мае Нацбанк
Текст: Владимир Лужнёв
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