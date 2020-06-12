Растет объем денежной массы: за май наличных денег стало на 5,2% больше

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Объем наличных денег в обороте за май вырос на 5,2%до 3,96 млрд рублей.

Переводные депозиты (остатки по карточным счетам и др несрочным депозитам) выросли на 3,2%до 5,88 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли физлица – их переводные депозиты увеличились на 5,7% до 3,34 млрд рублей.

Рублевая денежная масса на 1 июня составила 20,74 млрд и увеличилась за месяц на 4,5%.



Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,8% до 28,16 млрд рублей в эквиваленте.

Что это значит?