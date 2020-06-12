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Растет объем денежной массы: за май наличных денег стало на 5,2% больше

12.06.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Объем наличных денег в обороте за май вырос на 5,2%до 3,96 млрд рублей.

Переводные депозиты (остатки по карточным счетам и др несрочным депозитам) выросли на 3,2%до 5,88 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли физлица – их переводные депозиты увеличились на 5,7% до 3,34 млрд рублей.

Рублевая денежная масса на 1 июня составила 20,74 млрд и увеличилась за месяц на 4,5%.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,8% до 28,16 млрд рублей в эквиваленте.

Что это значит?

Напомним, в мае Нацбанк зафиксировал снижение цен. На фоне грядущих выборов это может подстегнуть желание властей начать печатать необеспеченные деньги, чтобы помочь оказавшимся перед лицом экономического кризиса госпредприятиям и работникам бюджетной сферы. Что, в свою очередь, может вызвать рост инфляции и оказать давление на курс белорусского рубля. Тем не менее, статистика показывает, что пока этого не случилось,

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк Беларуси опубликовал статистику об обороте денежной массы. Исходя из этих данных, широкая денежная масса на 1 июня составила 50,34 млрд рублей, увеличившись...
 
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