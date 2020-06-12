В Витебске впервые выставляют на торги недостроенные коттеджи

Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком впервые выставляет на торги недостроенные коттеджи. Распродажу решили начать с недостроев в самых привлекательных районах. Как правило, там сложно найти свободные земли для постройки индивидуального жилья, а в некоторых — можно купить только на вторичном рынке. Организатором аукциона, назначенного на 30 июня, выступает областной центр маркетинга, пишут «Витебские вести».





Замдиректора областного центра маркетинга Алеся Аксенова сообщила, что на первые торги выставлены 9 лотов, в состав которых включены земельные участки площадью от 0,1 до 0,15 га и строения в разной степени готовности (от 3% до 59%). Например, на улице 8-й Чепинской бывший владелец начал строить сарай (степень готовности 31%) — и дальше дело застопорилось. А вот на участке по соседству прежний хозяин залил фундамент и начал возводить дом с мансардой.

Начальная цена объекта включает стоимость земли, реализуемой в частную собственность, и незавершенной постройки, пояснила специалист. На торги 30 июня выставлены лоты от 17,8 до 51,4 тысячи рублей.

Если на недострои найдутся покупатели, то деньги от продажи земельного участка пополнят местный бюджет, а бывшему владельцу перечислят средства от продажи недвижимости.

Земля продается в собственность, поэтому участниками аукциона не смогут быть иностранцы. В остальном порядок проведения торгов по недострою такой же, как при продаже земельных участков под индивидуальное строительство.

В ближайшее время на электронной торговой площадке областного центра маркетинга выставят более 30 участков для строительства коттеджей в разных районах Витебска.