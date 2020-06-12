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В Витебске впервые выставляют на торги недостроенные коттеджи
Источник материала: Tut.by
Витебский горисполком впервые выставляет на торги недостроенные коттеджи. Распродажу решили начать с недостроев в самых привлекательных районах. Как правило, там сложно найти свободные земли для постройки индивидуального жилья, а в некоторых — можно купить только на вторичном рынке. Организатором аукциона, назначенного на 30 июня, выступает областной центр маркетинга,
Замдиректора областного центра маркетинга Алеся Аксенова сообщила, что на первые торги выставлены 9 лотов, в состав которых включены земельные участки площадью от 0,1 до 0,15 га и строения в разной степени готовности (от 3% до 59%). Например, на улице 8-й Чепинской бывший владелец начал строить сарай (степень готовности 31%) — и дальше дело застопорилось. А вот на участке по соседству прежний хозяин залил фундамент и начал возводить дом с мансардой.
Начальная цена объекта включает стоимость земли, реализуемой в частную собственность, и незавершенной постройки, пояснила специалист. На торги 30 июня выставлены лоты от 17,8 до 51,4 тысячи рублей.
Если на недострои найдутся покупатели, то деньги от продажи земельного участка пополнят местный бюджет, а бывшему владельцу перечислят средства от продажи недвижимости.
Земля продается в собственность, поэтому участниками аукциона не смогут быть иностранцы. В остальном порядок проведения торгов по недострою такой же, как при продаже земельных участков под индивидуальное строительство.
В ближайшее время на электронной торговой
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На первые торги выставлены 9 лотов, в состав которых включены земельные участки площадью от 0,1 до 0,15 га и строения в разной степени готовности (от 3% до 59%).
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