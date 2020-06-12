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Как пережить жару? 10 рекомендаций врача

12.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как пережить жару? 10 рекомендаций врача

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Вадим Сушинский дал несколько рекомендаций, как пережить жару, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на портал 24health.by.

Рекомендация № 1

Прежде всего, по словам специалиста, следует сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами. Выходя на улицу, не забывайте про головной убор.

Как пережить жару? 10 рекомендаций врача

Дачникам, как отмечает врач, следует скорректировать свои планы таким образом, чтобы завершать работы на приусадебном участке до 11.00. Во время работы на огороде старайтесь делать перерывы. Если же чувствуете тяжесть в области сердца или у вас перед глазами появились мушки — немедленно прекращайте трудовую деятельность.

Рекомендация № 2

При пользовании кондиционером желательно не устанавливать температуру ниже +23…25 °С. Если же кондиционера нет, врач рекомендует поставить перед вентилятором емкость с водой, которая, испаряясь под потоком воздуха, на 2–3 °С снизит температуру в помещении.

Рекомендация № 3

В жаркие дни следует пить как можно больше жидкости. Куда бы вы ни собрались, прихватите бутылку с водой.

Как пережить жару? 10 рекомендаций врача

Специалист отмечает, что лучше всего жажду утоляет не ледяная вода (она, к слову, увеличивает риск заболеть ангиной или ОРВИ), а охлажденная. Кроме того, в жару можно пить кефир, питьевой йогурт, горячий зеленый чай (без сахара), морс и компот из сухофруктов. Тем, кто предпочитает соки, лучше пить их разбавленными.

В жару стоит отказаться от алкоголя, в том числе холодного пива, а также газированных напитков. Жажду они не утолят, а вот ухудшить самочувствие могут.

Рекомендация № 4

В жаркие дни одежда должна быть из натуральных легких тканей, желательно светлая.

Рекомендация № 5

Не стоит в жару истязать себя физическими нагрузками. Помимо расширения сосудов, учащения пульса, скачков артериального давления и т. п. организм элементарно обезвоживается: в жаркий день потеря влаги при средней физической нагрузке составляет от 2 до 6 л.

Рекомендация № 6

Не отказываете себе в таком удовольствии, как контрастный душ.

Как пережить жару? 10 рекомендаций врача

Рекомендация № 7

Гипертоникам врач рекомендует в жару контролировать уровень артериального давления и всегда при себе иметь тонометр.

Рекомендация № 8

Не стоит покупать продукты на улице — жара создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Рекомендация № 9

Следует максимально облегчить свой рацион — употреблять овощи, фрукты, отварную или тушеную рыбу, курицу, окрошку, холодный борщ, ягоды.

Рекомендация № 10

Отправляясь на водоем, стоит помнить не только об общепринятых правилах поведения на воде, но и о том, что купаться лучше утром или вечером. Любителям загорать врач напоминает: без вреда для здоровья находиться на солнце можно до 11:00 и после 17:00. А тем, у кого на теле большое количество родинок, время пребывания на солнце стоит сократить. Если вы обгорели, минимум два дня нужно провести в тени.

В целом, находиться на солнце без опасений можно не более 1,5−2 часов в день. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом. Его надо периодически обновлять и выбирать с тем уровнем SPF, который соответствует вашему фототипу кожи. Грудным детям солнечные ванны противопоказаны!

#здоровье #полезные советы

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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