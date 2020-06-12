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Андрей Арямнов: если МОК исключит все неприбыльные виды, тогда будут Олимпийские игры для клоунов

12.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион рассказал, стоит ли включать киберспорт в программу Игр.



Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике борисовский тяжелоатлет Андрей Арямнов рассказал, стоит ли включать киберспорт в программу Игр.

- Мое мнение относительно того, стоит ли включать киберспорт в олимпийскую программу однозначно, — нет. Я думаю, Пьер Де Кубертен, проводя первые Олимпийские игры, вкладывал в идею соревнования сильных ловких и умелых телом людей! Как бы не случилось, что Олимпийский комитет в погоне за прибылью исключит все неприбыльные виды спорта. Тогда будут Олимпийские игры для клоунов. Если бы об это узнал барон Кубертен, он бы перевернулся в гробу. Считают так: пусть киберспортсмены соберут все свои компьютерные игры и проводят отдельную свою киберолимпиаду. А лезть в спорт к спортсменам, которые занимаются своим телом, не надо!
 
Одним словом, нельзя мешать боб с горохом. Ведь из-за возможного включения киберспота в программу ОИ многие исторические виды спорта находятся под угрозой исчезновения из олимпийской программы.
 
 
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Олимпийский чемпион рассказал, стоит ли включать киберспорт в программу Игр.
 
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