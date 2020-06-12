Лукашенко заявил о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года, пишет БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что данное направление – очень важное.

Александр Лукашенко привел в качестве примера Швейцарию, где перерабатывается 80-90% отдельных видов отходов.

Во время рабочей поездки в Полоцк Президент ознакомился с выставкой коммунальной техники, в том числе оборудованием для котельных. Александр Лукашенко отметил, что необходимо расширять использование местных видов топлива, так как это важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.

ФОТО: БЕЛТА





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