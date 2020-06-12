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Лукашенко заявил о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года

12.06.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заявил о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года

Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года, пишет БЕЛТА.  

Глава государства подчеркнул, что данное направление – очень важное.

Александр Лукашенко привел в качестве примера Швейцарию, где перерабатывается 80-90% отдельных видов отходов.  

Во время рабочей поездки в Полоцк Президент ознакомился с выставкой коммунальной техники, в том числе оборудованием для котельных. Александр Лукашенко отметил, что необходимо расширять использование местных видов топлива, так как это важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей. 

ФОТО: БЕЛТА


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Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года,...
 
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