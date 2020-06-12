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Лукашенко заявил о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года,
Глава государства подчеркнул, что данное направление – очень важное.
Александр Лукашенко привел в качестве примера Швейцарию, где перерабатывается 80-90% отдельных видов отходов.
Во время рабочей поездки в Полоцк Президент ознакомился с выставкой коммунальной техники, в том числе оборудованием для котельных. Александр Лукашенко отметил, что необходимо расширять использование местных видов топлива, так как это важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко заявил о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года
Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк о необходимости решить проблему сбора и переработки бытового мусора в ближайшие 2-3 года,...
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