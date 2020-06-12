«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве

Источник материала: Вороновская газета





Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Полоцк.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Он обратил внимание на факты безалаберности в сельском хозяйстве, когда заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.

«Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные — опять будем бороться с падежом скота», — обратил внимание белорусский лидер.

«Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы. — Прим. БЕЛТА), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!», — призвал Президент.

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