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«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве

Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Полоцк.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Он обратил внимание на факты безалаберности в сельском хозяйстве, когда заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.

«Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные — опять будем бороться с падежом скота», — обратил внимание белорусский лидер.

«Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы. — Прим. БЕЛТА), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!», — призвал Президент.

https://www.belta.by

 
 
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Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Полоцк. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об...
 
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