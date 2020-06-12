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«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве
12.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Полоцк.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил сегодня во время
В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Он обратил внимание на факты безалаберности в сельском хозяйстве, когда заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.
«Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные — опять будем бороться с падежом скота», — обратил внимание белорусский лидер.
«Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы. — Прим. БЕЛТА), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!», — призвал Президент.
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«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве
Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Полоцк. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об...
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