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В Беларуси ожидаются грозы и ливни, объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Больше всего сейчас работы у энергетиков и коммунальных служб: зафиксировано более 50 случаев падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восстановительные работы продолжаются. Основные ведутся на севере страны. В общей сложности специалистам предстоит подключить к электроснабжению порядка 90 городов и деревень. Прошедшая 11 июня гроза сопровождалась шквалистым ветром и ливнями. В некоторых районах выпал град.
Белгидромет и сегодня, 12 июня, предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Ожидаются грозы и ливни, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Больше всего сейчас работы у энергетиков и коммунальных служб: зафиксировано более 50 случаев падения...
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