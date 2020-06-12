ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учительницу, которая написала резкий пост в соцсетях про Колю Лукашенко, увольняют

12.06.2020 10:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Анна Северинец – педагог с 15-летним стажем, писатель. Она работает в Смолевичской районной гимназии, преподает беларуский и русский язык и литературу. 5 июня Анна опубликовала на своей странице в фейсбуке стихотворение о Коле Лукашенко и его отце, которое начиналось с фразы «А я за вас не галасавала ніколі». После этого начальство приняло решение не продлевать с учительницей пятилетний трудовой договор. Об этом пишет «Свобода».

«[Директор] сказал, что как учитель я имею право на мнение о системе образования, но я не имею права как учитель критиковать власть, что наша задача – обслуживать идеологию, которая есть. И пока я не высказывалась в адрес первого человека, то это понимали, а теперь не понимают», – объяснила Северинец.

На просьбу «Свободы» прокомментировать ситуацию директор гимназии Денис Дубаневич сказал лишь, что он принимает решение, продлевать или не продлевать контракт. От дальнейшего обсуждения произошедшего он отказался.

«Я долго думала, стоит ли делать эту ситуацию публичной, – отвечает Анна, почему решила об этом рассказать. – Но позже я поняла, что если я промолчу и просто в сентябре перейду на другую работу, то мало ли что скажут детям – «уволилась, нашла лучшее». Только эта мысль заставила меня заговорить, потому что я понимаю, что пути назад нет. А жаль, потому что я бы, конечно, вернулась к детям. Но я просто не хочу, чтобы дети думали, что я их «променяла на что-то».

Обложка: Михаил Климентьев для ТАСС.

Читайте по теме: В старшие классы пускать только детей с хорошими оценками? Эксперты разбирают 10 идей реформ от Минобразования

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Северинец – педагог с 15-летним стажем, писатель. Она работает в Смолевичской районной гимназии, преподает беларуский и русский язык и литературу. 5 июня Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестываль моды “Фламінга-2020” у Кіраўску прайшоў дыстанцыйна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика