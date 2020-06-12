Учительницу, которая написала резкий пост в соцсетях про Колю Лукашенко, увольняют

Источник материала: KYKY

Анна Северинец – педагог с 15-летним стажем, писатель. Она работает в Смолевичской районной гимназии, преподает беларуский и русский язык и литературу. 5 июня Анна опубликовала на своей странице в фейсбуке стихотворение о Коле Лукашенко и его отце, которое начиналось с фразы «А я за вас не галасавала ніколі». После этого начальство приняло решение не продлевать с учительницей пятилетний трудовой договор. Об этом пишет «Свобода».

«[Директор] сказал, что как учитель я имею право на мнение о системе образования, но я не имею права как учитель критиковать власть, что наша задача – обслуживать идеологию, которая есть. И пока я не высказывалась в адрес первого человека, то это понимали, а теперь не понимают», – объяснила Северинец.

На просьбу «Свободы» прокомментировать ситуацию директор гимназии Денис Дубаневич сказал лишь, что он принимает решение, продлевать или не продлевать контракт. От дальнейшего обсуждения произошедшего он отказался.

«Я долго думала, стоит ли делать эту ситуацию публичной, – отвечает Анна, почему решила об этом рассказать. – Но позже я поняла, что если я промолчу и просто в сентябре перейду на другую работу, то мало ли что скажут детям – «уволилась, нашла лучшее». Только эта мысль заставила меня заговорить, потому что я понимаю, что пути назад нет. А жаль, потому что я бы, конечно, вернулась к детям. Но я просто не хочу, чтобы дети думали, что я их «променяла на что-то».

Обложка: Михаил Климентьев для ТАСС.