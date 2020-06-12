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США продлили санкции в отношении белорусских чиновников

12.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Белого дома.

«Действия и принципы определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Напомним, санкции США были введены президентом Джорджем Бушем в 2006 году после очередных выборов в Беларуси. Американский лидер распорядился заморозить финансовые счета Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников. Кроме того, американским гражданам было запрещено совершать с ними какие-либо сделки.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

 
 
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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Соответствующий документ размещен на официальном сайте...
 
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