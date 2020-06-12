Непогода в Беларуси: повалены деревья, повреждены автомобили и дома

Источник материала: ОНТ

Непогода в Беларуси повалила больше 50 деревьев, повредила 9 автомобилей и жилые дома! Сильнее остальных пострадала Витебская область.

Из-за грозы с порывами ветра до 23 м/с пострадали два населенных пункта в Браславском районе, где повреждены крыши двух жилых домов. Пострадавших, сообщает МЧС, нет.

Брестской области зафиксировано восемь случаев падения деревьев, в Минске - 13. Упавшие стволы распилили и убрали спасатели и работники других служб. Кроме того, по данным «Белэнерго», в течение суток в стране периодически были перебои с электроснабжением почти в 430 населённых пунктах! Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. В выходные по всей стране также ожидаются дожди и грозы. Кроме того, заметно похолодает.





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