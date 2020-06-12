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Непогода в Беларуси: повалены деревья, повреждены автомобили и дома

12.06.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Непогода в Беларуси: повалены деревья, повреждены автомобили и дома

Непогода в Беларуси повалила больше 50 деревьев, повредила 9 автомобилей и жилые дома! Сильнее остальных пострадала Витебская область.

Из-за грозы с порывами ветра до 23 м/с пострадали два населенных пункта в Браславском районе, где повреждены крыши двух жилых домов. Пострадавших, сообщает МЧС, нет.

Брестской области зафиксировано восемь случаев падения деревьев, в Минске - 13. Упавшие стволы распилили и убрали спасатели и работники других служб. Кроме того, по данным «Белэнерго», в течение суток в стране периодически были перебои с электроснабжением почти в 430 населённых пунктах! Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. В выходные по всей стране также ожидаются дожди и грозы. Кроме того, заметно похолодает. 


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Теги: Минск
 
 
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Непогода в Беларуси повалила больше 50 деревьев, повредила 9 автомобилей и жилые дома! Сильнее остальных пострадала Витебская область. Из-за грозы с порывами ветра...
 
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