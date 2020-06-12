Врач объясняет, как пользоваться кондиционером в машине и на работе, чтобы не навредить здоровью

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Неправильное использование кондиционера в машине или в офисе может привести к простудным и инфекционным заболеваниям, рассказывает врач-оториноларинголог Александр Поливко. Как обезопасить себя в жару?



Александр ПоливкоВрач-оториноларинголог первой квалификационной категории медицинского центра «МедАвеню»

— Летом нужно избегать резких перепадов температур, хоть часто и очень хочется охладиться во время жары. Нужно понимать, что это стресс для организма.

Наиболее опасная картина, например, для горла и носа, такая: мы гуляем по жаре, садимся в нагретый солнцем автомобиль и сразу же включаем кондиционер на всю мощь. В такой ситуации лучше завести мотор, включить кондиционер и дождаться на улице, пока температура в раскаленном салоне не придет в норму — понадобится 5−10 минут. После этого вы можете сесть в автомобиль и оставить кондиционер на минимальных значениях. При этом поток воздуха лучше направлять куда-то в сторону от себя, потому что холодный воздух, направленный в лицо, может приводить к воспалительным заболеваниям — насморку, синуситу (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), воспалению горла, отиту (воспалительный процесс в ухе) и даже воспалению мышц шеи.

Такая же ситуация и в помещении: не следует сидеть прямо под работающим кондиционером. Если ваш стол в офисе расположен так, что кондиционер дует вам в спину или в лицо, нужно выработать разумный компромисс с коллегами, чтобы реорганизовать рабочее пространство и не находиться в прямом потоке холодного воздуха. Нельзя устраивать резкие скачки температур в офисе, если вы пришли с жары — это не поможет охладиться, но поставит под удар здоровье окружающих.

Еще один важный момент: работающий кондиционер сушит слизистые, поэтому о них следует позаботиться. А для этого нужно пить достаточное количество жидкости и периодически проветривать помещение.

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