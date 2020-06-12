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Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях
Источник материала: Myfin
Наиболее заметный рост процентных ставок – сразу на 3,9 п.п. – произошел по отзывным вкладам «Окно возможностей» и «Гостеприимный» при оформлении сроком на 190 дней. Процентная ставка по ним составит 11,9% годовых.
По отзывным депозитам
Ставки по срочным безотзывным вкладам «Окно возможностей»,
«Банк ВТБ (Беларусь) предлагает широкую продуктовую депозитную линейку, условия по которой в сочетании с максимально конкурентными ставками позволяют обеспечить привлекательность для любого вкладчика. В зависимости от выбранного депозита клиент может получать проценты от одного до четырех раз в месяц, капитализировать свой доход или получать его на текущий счет, досрочно отозвать некоторые депозиты или заключить безотзывный депозит на выбранный срок. При этом оформить вклад можно дистанционно без посещения офиса банка», – отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Гостепримный C 12 июня банк ВТБ (Беларусь) повышает размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях. Разместить средства на более выгодных условиях...
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