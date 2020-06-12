Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

Наиболее заметный рост процентных ставок – сразу на 3,9 п.п. – произошел по отзывным вкладам «Окно возможностей» и «Гостеприимный» при оформлении сроком на 190 дней. Процентная ставка по ним составит 11,9% годовых.



По отзывным депозитам «Окно возможностей» на срок 95 дней, 395 дней и 3 года процентные ставки составят 8,7%, 11,4% и 10,5% годовых соответственно. Размеры ставок по договорам срочного отзывного вклада «Гостеприимный» на 95 дней и 395 дней также составят соответственно 8,7% и 11,4%.

Ставки по срочным безотзывным вкладам «Окно возможностей», «Гостепримный» , онлайн-вкладу «ВТБ-Enter» на срок 190 дней, а также вкладу «СуперСемь» на срок 210 дней составят 13% годовых.

«Банк ВТБ (Беларусь) предлагает широкую продуктовую депозитную линейку, условия по которой в сочетании с максимально конкурентными ставками позволяют обеспечить привлекательность для любого вкладчика. В зависимости от выбранного депозита клиент может получать проценты от одного до четырех раз в месяц, капитализировать свой доход или получать его на текущий счет, досрочно отозвать некоторые депозиты или заключить безотзывный депозит на выбранный срок. При этом оформить вклад можно дистанционно без посещения офиса банка», – отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.