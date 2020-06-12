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7 случаев, когда привычные лекарства могут нас убить

12.06.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 случаев, когда привычные лекарства могут нас убить

В большинстве случаев взрослые люди знают, что лекарства следует принимать только по назначению врача. Но есть обычные и привычные нам таблетки, принимая которые мы даже не задумываемся, что они могут нанести серьёзный ущерб не только нашему здоровью, но и жизни. Журнал "Домашний очаг" рассказывает о том, какие привычные лекарства могут нас убить. 

Анальгин

Этот обезболивающий препарат помогает человеку перенести боль хотя бы до похода к доктору. Но если его принимать продолжительное время, то можно очень сильно навредить своему здоровью. В частности, анальгин поможет привести к воспалению оболочки желудка и даже к язве.

Аспирин

Многие считают аспирин совсем безобидным препаратом. Однако это далеко не так. Дело в в том, что он снижает свёртываемость крови. Если долго принимать данный препарат, то у вас может начаться внутреннее кровотечение.  

Капли для носа

Использовать сосудосуживающие капли разрешено в течение максимум пяти дней. Если превысить данный срок, то можно заполучить головные боли, головокружение и даже судороги. У детей же долгое использование сосудосуживающих капель может привести к коме.

Мочегонные средства

Нужно понимать, что такие препараты, помимо жидкостей, выводят из организма и важные электролиты. Например, калий. Это может привести к общей слабости и даже к проблемам с сердцем. Также большое количество мочегонного средства может привести к резкому падению давления и обморочному состоянию.  

Травы

Травы вовсе не такие безобидные, как могут казаться. Дело в том, что человек может просто неправильно посчитать допустимую дозу. Ведь скорее всего человек будет это делать "на глаз". Также травы способны понизить действие других препаратов, снижая их эффективность. 

Витамины с лекарствами

Некоторые препараты могут быть абсолютно несовместимы с витаминами. Иногда их совместный приём может снизить эффективность лекарства или же вообще отменить их действие.

Изменение дозировки

Ни в коем случае не пробуйте самостоятельно изменять дозировку препарата, назначенного вам врачом. Даже если вы считаете, что эффект от него очень слабый. Самостоятельное повышение его дозы может привести к очень сильным побочным эффектам.  

фото: fakty.com.ua


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В большинстве случаев взрослые люди знают, что лекарства следует принимать только по назначению врача. Но есть обычные и привычные нам таблетки, принимая которые...
 
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