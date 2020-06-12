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Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России
Источник материала: СТВ
Россияне отмечают 12 июня государственный праздник – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого запланированы как официальные, так и развлекательные мероприятия. Однако праздник пройдет в основном в онлайн-формате.
С Днем России поздравление Президенту страны Владимиру Путину направил глава нашего государства Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России и другим государственным деятелям.
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Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России
Россияне отмечают 12 июня государственный праздник – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого запланированы как официальные, так и...
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