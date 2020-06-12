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Peugeot 308 снова обновили: автомобиль получил цифровую приборку

12.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Peugeot не торопится с выводом нового поколения своего конкурента Ford Focus и Volkswagen Golf. Вместо этого семейство 308 перенесло очередное обновление, которое оказалось на порядок скромнее модернизации, проведенной французами в 2017 году.


В этот раз обошлось без рестайлинга — машина лишь получила новый цвет кузова Vertigo Blue и два новых варианта колесных дисков диаметром 16 и 18 дюймов. Практически не изменился и салон, но именно тут обнаруживается основное новшество для 308-го — это виртуальная комбинация приборов с 10-дюймовым экраном и графическим оформлением как у новых 208 и кроссовера 2008. Мультимедиасистема обзавелась функцией голосового управления.


А еще 308 получил немного расширенный набор ассистирующей электроники, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.


Гамма двигателей у 308-го теперь включает 1,2-литровый бензиновый мотор PureTech с отдачей 110 и 130 л.с. и дизель Blue HDi объемом 1,5 л, также с двумя вариантами мощности (100 и 130 л.с.). Стандартная коробка передач — 6-ступенчатая «механика», а самые мощные версии доступны и с опциональным 8-ступенчатым «автоматом».


Особняком стоит «заряженная» модификация 308 GTi с 263-сильной турбо-«четверкой» 1.6. У европейских дилеров «посвежевшая» модель появится этим летом, компания уже начала прием заказов — цены начинаются от 21 650 евро.

 
 
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Семейство Peugeot 308 перенесло очередное обновление, которое оказалось на порядок скромнее модернизации, проведенной французами в 2017 году.
 
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