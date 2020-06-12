Фотофакт. Лукашенко в окружении чиновников – на пустой площади Полоцка

Обращает на себя внимание, что в Полоцке, где анонсировала широкая программа визита, Александр Лукашенко со свитой находятся на площади, где кроме них, по крайней мере, на заднем плане (а площадь достаточно большая), не видно местных жителей.













БЕЛТА , что официальный лидер проведет совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Планируется, пишет, что официальный лидер проведет совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны.





В первую очередь, сообщает правительственное агентство, он поинтересовался у главы области ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов.





– Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные – опять будем бороться с падежом скота… Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы, – Прим.), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!





Также Лукашенко высказался о переработке отходов.









– Швейцария богатая, по размерам как мы по населению, по 80-90 процентов перерабатывает отдельных видов отходов. А мы телепаемся, к 50% подойти не можем. Поэтому придется эту высоту брать штурмом! – цитирует его Пул Первого.





– Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься, – дополняет мысль Лукашенко БЕЛТА.