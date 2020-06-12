ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нападки на Бабарико продолжаются, начались задержания

12.06.2020 11:16 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Предвыборная кампания в Беларуси превращается в сводку с полей военной политической борьбы власти против любых оппонентов.

Утром 12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Задержан также член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов. Об этом пишет TUT.BY.

Также сообщается, что в Гомеле один из членов инициативной группы бывшего банкира был предупрежден о привлечении к административной ответственности за очень старую публикацию в социальной сети.

Накануне сообщалось, что в головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Обыск прошел также в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком. Бабарико отметил, что обыски проходят у людей, с которыми он связан.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предвыборная кампания в Беларуси превращается в сводку с полей военной политической борьбы власти против любых оппонентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белгазпромбанк заблокировал работу платформы МолаМола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика