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Нападки на Бабарико продолжаются, начались задержания
Источник материала: БДГ
Предвыборная кампания в Беларуси превращается в сводку с полей военной политической борьбы власти против любых оппонентов.
Утром 12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Задержан также член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов. Об этом пишет
Также сообщается, что в Гомеле один из членов инициативной группы бывшего банкира был предупрежден о привлечении к административной ответственности за очень старую публикацию в социальной сети.
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Предвыборная кампания в Беларуси превращается в сводку с полей военной политической борьбы власти против любых оппонентов.
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