Нападки на Бабарико продолжаются, начались задержания

Предвыборная кампания в Беларуси превращается в сводку с полей военной политической борьбы власти против любых оппонентов.

Утром 12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Задержан также член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов. Об этом пишет TUT.BY .

Также сообщается, что в Гомеле один из членов инициативной группы бывшего банкира был предупрежден о привлечении к административной ответственности за очень старую публикацию в социальной сети.