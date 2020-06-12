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Мощное наводнение на Корсике: более 200 жителей эвакуированы

12.06.2020 11:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощное наводнение на Корсике: более 200 жителей эвакуированы

Мощное наводнение обрушилось на французский остров Корсика в Средиземном море. Эвакуированы более 200 жителей.

В считанные минуты улицы превратились в реки. Потоки воды уносили автомобили. Людей временно разместили в общественных учреждениях. Наводнение вызвано сильными дождями и бурей, которая накрыла остров на этой неделе. Метеорологи обещают, что скоро погода улучшится.

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Мощное наводнение обрушилось на французский остров Корсика в Средиземном море. Эвакуированы более 200 жителей. В считанные минуты улицы превратились в реки. Потоки...
 
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