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В Гродно на Фолюше появится новый микрорайон: с парком, детским садом и храмом

12.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на Фолюше на месте бывших воинских частей построят новый микрорайон, где, планируется, будет проживать более пяти тысяч человек. Также здесь появятся детский сад — начальная школа и православный храм, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodno.gov.by

— Генпланом Гродно до 2030 года эта территория предусмотрена под развитие многоквартирной жилой застройки, — рассказала главный архитектор Гродно Ольга Борейко. — Здесь есть своя изюминка — внизу течет река Лососянка. Пойменная территория генеральным планом Гродно и проектом детального планирования отводится под ландшафтно-рекреационную зону. Особенность возведения компактного микрорайона ориентирована на эту зону. Понижается этажность, открываются дворовые территории в сторону реки. На сегодняшний день предполагаемая зона застройки расчищена от стихийных дачных участков и построек.

Потенциальным застройщиком нового микрорайона выступает ОАО «Гродножилстрой», которое разработало проект детальной планировки этой территории.

По планам архитекторов здесь будут проживать порядка 5350 человек. С учетом того, что около школы № 33 уже стоят три 19-этажные высотки, возводимое в дальнейшем жилье будет несколько меньшей этажности — не более 14−15.


Фото: grodno.gov.by

Проектировщики также предусмотрели здесь детский сад — начальную школу. По просьбам жителей Фолюша в проект включено возведение православного храма в центре нового микрорайона. Его уже проектирует частное бюро во главе с архитектором Борисом Шмыгой.

В ландшафтно-рекреационную зону проектируемого района включена территория мемориального парка.


Фото: grodno.gov.by

Сейчас проект нового микрорайона вынесен на общественные обсуждения. Свои замечания и предложения можно отправлять до 29 июня в письменной или электронной форме по следующим адресам:

  • Гродненский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно,
  • по электронной почте arhitektura@gorod.grodno.by или используя сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Гродненского горисполкома grodno.gov.by;
  • Управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома пл. Антония Тызенгауза, 3, 230 023, г. Гродно, тел. 72 02 71 — секретарь комиссии Борейко Ольга Владимировна.

Итоги общественных слушаний подведут 6 июля.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на Фолюше на месте бывших воинских частей построят новый микрорайон, где, планируется, будет проживать более пяти тысяч человек.
 
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