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В Гродно на Фолюше появится новый микрорайон: с парком, детским садом и храмом
Источник материала: Tut.by
В Гродно на Фолюше на месте бывших воинских частей построят новый микрорайон, где, планируется, будет проживать более пяти тысяч человек. Также здесь появятся детский сад — начальная школа и православный храм,
— Генпланом Гродно до 2030 года эта территория предусмотрена под развитие многоквартирной жилой застройки, — рассказала главный архитектор Гродно Ольга Борейко. — Здесь есть своя изюминка — внизу течет река Лососянка. Пойменная территория генеральным планом Гродно и проектом детального планирования отводится под ландшафтно-рекреационную зону. Особенность возведения компактного микрорайона ориентирована на эту зону. Понижается этажность, открываются дворовые территории в сторону реки. На сегодняшний день предполагаемая зона застройки расчищена от стихийных дачных участков и построек.
Потенциальным застройщиком нового микрорайона выступает ОАО «Гродножилстрой», которое разработало проект детальной планировки этой территории.
По планам архитекторов здесь будут проживать порядка 5350 человек. С учетом того, что около школы № 33 уже стоят три 19-этажные высотки, возводимое в дальнейшем жилье будет несколько меньшей этажности — не более 14−15.
Проектировщики также предусмотрели здесь детский сад — начальную школу. По просьбам жителей Фолюша в проект включено возведение православного храма в центре нового микрорайона. Его уже проектирует частное бюро во главе с архитектором Борисом Шмыгой.
В ландшафтно-рекреационную зону проектируемого района включена территория мемориального парка.
Сейчас проект нового микрорайона вынесен на общественные обсуждения. Свои замечания и предложения можно отправлять до 29 июня в письменной или электронной форме по следующим адресам:
Итоги общественных слушаний подведут 6 июля.
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В Гродно на Фолюше на месте бывших воинских частей построят новый микрорайон, где, планируется, будет проживать более пяти тысяч человек.
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