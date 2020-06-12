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В Ганцевичском районе косовица набирает обороты

12.06.2020 12:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичском районе косовица набирает обороты

Весна в нынешнем году выдалась необычайно холодной и затяжной. По этой причине косовица на Ганцевщине стартовала чуть позже обычного. Но тем не менее аграрии принимают все необходимые меры, чтобы с первого укоса трав получить максимальный результат.

По состоянию на 10 июня в районе трава скошена на площади 4089 гектаров, заготовлено 6911 тонн сенажа. Планируется, что всего аграрии заготовят порядка 53 500 тонн сенажа.

Для ОАО «Березовец» косовица особенно важна: деятельность хозяйства имеет в основном мясо-молочную направленность, поэтому заготовке кормов для скота здесь уделяют особое внимание.

Первый укос в «Березовце» стартовал на прошлой неделе. На третьем комплексе, который расположен за деревней Ганцевичи по дороге в мальковичском направлении, в минувший четверг работа по-настоящему кипела. Прекратилась она лишь на время непродолжительного дождя. Благо, в отличие от райцентра, где выпал даже град, здесь осадки были не столь обильными. МАЗы раз за разом подвозили свежую душистую траву, которую трамбовщики укладывали в сенажную траншею, а контролировала все эти процессы бригадир Галина Куприяник. Женщина вела учет и следила за качеством кормов.

– Сейчас ведем работы здесь, на третьем комплексе, – рассказала Галина Константиновна. – А до этого заложили корма в два рукава на молочнотоварной ферме № 4 в деревне Ганцевичи и силосную траншею в деревне Колония.

Вскоре к сенажным траншеям подъехал и главный агроном ОАО «Березовец» Александр Насеня.

– Заготовка кормов и закладка сенажа – наша основная задача на сегодняшний день, – пояснил Александр Федорович. – По срокам можно было начинать первый укос и раньше, но из-за неблагоприятных погодных условий не было хорошей травы. Конкретно на этом участке (на третьем комплексе) собираемся заложить 2000 тонн сенажа. В ближайшей округе расположены площадки примерно в 250 гектаров, откуда сейчас и везем зеленую массу.

По словам специалиста, плановые заготовки сенажа в ОАО «Березовец» – порядка 15000 тонн. Возможно, цифры покажутся фантастическими, но в хозяйстве уверены: все выполнимо.

– Думаю, что этот показатель будет выполнен, – говорит Александр Насеня. – Прошли дожди, потеплело, и трава поднялась на глазах. С первого укоса планируем заготовить примерно 10000 тонн сенажа. Если быстро скосим сейчас, хорошо поработаем на подкормке, то в принципе получим полноценный, качественный корм и со второго укоса. В любом случае будем работать по максимуму.

Параллельно прессуем траву и закладываем сенаж в полимеры (белые рулоны). На сегодняшний день в них чуть больше 80 тонн сочной травы. Корм в рулонах намного качественнее, но в последнее время из-за погодных условий в них траву не закладываем, так как она недостаточно провялена. Поэтому ждем оптимальных условий, чтобы продолжить закладку зеленой массы в рулоны.

Погода, конечно, значительно вмешалась в планы аграриев. После продолжительных дождей в низких местах скашивать траву очень сложно.

– Сейчас трудимся недалеко от урочища Горки возле реки Цна, и без буксировщика там работать невозможно, – посетовал Александр Федорович. – Косилки постоянно «садятся». Вроде в реке воды немного, да и в целом уровень воды в каналах совместно с ПМС мы постоянно регулируем, но в поле, где-то в западинах, она стоит.

По словам Александра Насени, основные кормовые угодья сельхозпредприятия находятся в Мальковичах и Задубье (Корытино). И там объемы работ по первому укосу еще предстоит выполнить.

Владимир СОКОЛОВ.

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Весна в нынешнем году выдалась необычайно холодной и затяжной. По этой причине косовица на Ганцевщине стартовала чуть позже обычного. Но
 
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