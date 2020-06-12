Врач предупредил, что холодные руки и ноги - признаки серьёзного заболевания

Источник материала: ОНТ

Холодные руки и ноги являются признаками ослабленного иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со слов доктора медицинских наук, профессора Светланы Трофимовой.





Обычно кровообращение ухудшается из-за развития инфекционных заболеваний. Во время них кровь начинает поступать, в первую очередь, к самым важным органам.

К симптомам развития инфекционного заболевания врач отнесла покраснения глаз, развитие конъюнктивита, общая слабость организма, апатия.









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