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Врач предупредил, что холодные руки и ноги - признаки серьёзного заболевания
Источник материала: ОНТ
Холодные руки и ноги являются признаками ослабленного иммунитета. Об этом
Обычно кровообращение ухудшается из-за развития инфекционных заболеваний. Во время них кровь начинает поступать, в первую очередь, к самым важным органам.
К симптомам развития инфекционного заболевания врач отнесла покраснения глаз, развитие конъюнктивита, общая слабость организма, апатия.
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Холодные руки и ноги являются признаками ослабленного иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со слов доктора медицинских наук, профессора Светланы...
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