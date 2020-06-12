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«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они поступили в состав военно-воздушных сил нашей страны в конце 2019 года.
Сейчас, после практических полетов, летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.
Юрий Пыжик, командир истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Нынешние полеты – это подготовка летчиков к самой ответственной задаче – боевому дежурству по охране воздушных границ страны.
К этой миссии белорусские пилоты на Су-30СМ приступят уже в июле.
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Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в...
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