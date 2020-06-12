«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Они поступили в состав военно-воздушных сил нашей страны в конце 2019 года.





Сейчас, после практических полетов, летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.





Юрий Пыжик, командир истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Выполнили все тренировки – воздушные цели, воздушные бои. Сейчас приступили к выполнению полетов на огневой полигон. Сегодня применяем все средства поражения – бомба, нары, пушка. Все, кто летал, – прямые попадания. Это говорит о том, что комплекс очень хороший и позволяет выполнить задачу на оценку «отлично».





Нынешние полеты – это подготовка летчиков к самой ответственной задаче – боевому дежурству по охране воздушных границ страны.





К этой миссии белорусские пилоты на Су-30СМ приступят уже в июле.