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«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

12.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

Они поступили в состав военно-воздушных сил нашей страны в конце 2019 года.

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«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

Сейчас, после практических полетов, летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

Юрий Пыжик, командир истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Выполнили все тренировки – воздушные цели, воздушные бои. Сейчас приступили к выполнению полетов на огневой полигон. Сегодня применяем все средства поражения – бомба, нары, пушка. Все, кто летал, – прямые попадания. Это говорит о том, что комплекс очень хороший и позволяет выполнить задачу на оценку «отлично».

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

Нынешние полеты – это подготовка летчиков к самой ответственной задаче – боевому дежурству по охране воздушных границ страны.

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«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

К этой миссии белорусские пилоты на Су-30СМ приступят уже в июле.

Люди в материале: Юрий Пыжик

 
 
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Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в...
 
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