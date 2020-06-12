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В Жабинке задержали пьяного «повторника» на Mercedes. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
В Жабинке инспекторы задержали пьяного водителя Mercedes. Об этом
Ночью на улице Мира внимание сотрудников ГАИ привлек Mercedes, который вилял по дороге из стороны в сторону. Инспекторы подали сигнал об остановке. Водитель легковушки еще некоторое время продолжал ехать, но вскоре остановился.
Сотрудники ГАИ отвезли 34-летнего мужчину на медицинское освидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,6 промилле алкоголя.
Выяснилось, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за «пьяную» езду. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года.
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Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя.
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