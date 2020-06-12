С 13 июня поезда метро будут ходить быстрее - по выходным

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

На обеих линиях метро запустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7.00 до 20.00.

Благодаря этому интервалы движения сократятся на 1 минуту, сказано в сообщении.