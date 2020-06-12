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С 13 июня поезда метро будут ходить быстрее - по выходным
Источник материала: Myfin
На обеих линиях метро запустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7.00 до 20.00.
Благодаря этому интервалы движения сократятся на 1 минуту, сказано в сообщении.
Источник: Myfin.by
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В Минске с субботы, 13 июня, сокращается интервал движения поездов метро - по выходным дням. Об этом сообщается на Telegram-канале Мингорисполкома.
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