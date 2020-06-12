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«Это же копейки сегодня стоит». Лукашенко призвал белорусов активнее покупать участки в деревнях
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил упростить условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам развития ЖКХ в Полоцке,
Во время совещания президент затронул тему приобретения земельных участков за городом. Он отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.
«Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, — сказал он. — Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую „будку“, как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии».
«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.
Лукашенко поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. «Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — обозначил основной принцип президент.
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Президент высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов.
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