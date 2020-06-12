«Это же копейки сегодня стоит». Лукашенко призвал белорусов активнее покупать участки в деревнях

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил упростить условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам развития ЖКХ в Полоцке, сообщает официальный интернет-портал президента.





Во время совещания президент затронул тему приобретения земельных участков за городом. Он отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

«Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, — сказал он. — Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую „будку“, как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии».

«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.

Лукашенко поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. «Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — обозначил основной принцип президент.