Лукашенко рассказал, что собрал уже 1,5 млн подписей

Фото: пресс-служба президента Беларуси





— Я когда-то, встречаясь с главой своей инициативной группы (главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. — Прим. TUT.BY), попросил продолжать сбор подписей, хотя их там уже полтора миллиона подписей собрано. Спасибо людям, которые подписались, — сказал Лукашенко.





По его словам, продолжение сбора подписей связано не с тем, что подписей не хватает, а с тем, что благодаря этому власти получают «огромный массив информации снизу — о том, что там происходит».





— Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются — и на стол президенту, — добавил он.









Лукашенко отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги президента сейчас рассматриваются «альтернативщиками» под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни.





Напомним, накануне кандидат в кандидаты Виктор Бабарико сообщил, что собрал «350−400 тысяч подписей». По данным двухдневной давности, Валерий Цепкало собрал более 119 тысяч, Наталья Кисель — 108 тысяч, Анна Канопацкая — более 100 тысяч, Сергей Черечень — более 75 тысяч, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская — более 60 тысяч подписей.

