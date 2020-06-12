Семейство Porsche Cayenne получило новую версию GTS с 460-сильным мотором

Источник материала: Tut.by

Ассортимент доступных модификаций кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения и его купеобразной вариации Cayenne Coupe пополнился новым вариантом GTS.





Если прежний Cayenne GTS оснащался битурбо-V6 объемом 3,6 л, то новым кроссоверам достался 4-литровый мотор V8, также с двумя турбокомпрессорами. Этот двигатель уже знаком по хетчбэку и универсалу Panamera GTS . Развивает он 460 л. с. и 620 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic S и полный привод.





С пакетом Sport Chrono (у Cayenne GTS Coupe идет в «базе», для Cayenne GTS — за доплату) кроссоверы разгоняются до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость — 270 км/ч.





Стандартное оснащение GTS-версий Cayenne включает адаптивную подвеску PASM с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом, декоративный пакет Sport Design, спортивную выхлопную систему с квартетом патрубков (для Cayenne GTS Coupe можно заказать более «громкий» вариант с двумя овальными патрубками по центру) и оригинальные 21-дюймовые колесные диски.





За доплату — пневмоподвеска, подруливающий механизм задних колес и углерод-керамические тормозные диски. Салон сдобрен обивкой из алькантары и вставками из полированного алюминия.





Кроссоверы уже доступны для заказа. Объявлена и стоимость в Беларуси — Cayenne GTS обойдется минимум в 108 800 евро, а Cayenne GTS Coupe доступен от 112 800 евро.