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Семейство Porsche Cayenne получило новую версию GTS с 460-сильным мотором

12.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассортимент доступных модификаций кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения и его купеобразной вариации Cayenne Coupe пополнился новым вариантом GTS.


Если прежний Cayenne GTS оснащался битурбо-V6 объемом 3,6 л, то новым кроссоверам достался 4-литровый мотор V8, также с двумя турбокомпрессорами. Этот двигатель уже знаком по хетчбэку и универсалу Panamera GTS. Развивает он 460 л. с. и 620 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic S и полный привод.


С пакетом Sport Chrono (у Cayenne GTS Coupe идет в «базе», для Cayenne GTS — за доплату) кроссоверы разгоняются до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость — 270 км/ч.


Стандартное оснащение GTS-версий Cayenne включает адаптивную подвеску PASM с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом, декоративный пакет Sport Design, спортивную выхлопную систему с квартетом патрубков (для Cayenne GTS Coupe можно заказать более «громкий» вариант с двумя овальными патрубками по центру) и оригинальные 21-дюймовые колесные диски.


За доплату — пневмоподвеска, подруливающий механизм задних колес и углерод-керамические тормозные диски. Салон сдобрен обивкой из алькантары и вставками из полированного алюминия.


Кроссоверы уже доступны для заказа. Объявлена и стоимость в Беларуси — Cayenne GTS обойдется минимум в 108 800 евро, а Cayenne GTS Coupe доступен от 112 800 евро.

 
 
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Ассортимент доступных модификаций кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения и его купеобразной вариации Cayenne Coupe пополнился новым вариантом GTS.
 
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