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Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле

12.06.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле

12 июня на западе Кабула (Афганистан) четыре человека погибли после взрыва самодельного устройства в мечети Шер-шаха Сури. Одним из погибших стал местный имам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Другие источники уточняют, что речь может идти о большом количестве пострадавших. Радикально настроенные группировки пока что не брали на себя ответственность за взрыв.

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

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12 июня на западе Кабула (Афганистан) четыре человека погибли после взрыва самодельного устройства в мечети Шер-шаха Сури. Одним из погибших стал местный имам. Об...
 
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