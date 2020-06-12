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Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле
Источник материала: ОНТ
12 июня на западе Кабула (Афганистан) четыре человека погибли после взрыва самодельного устройства в мечети Шер-шаха Сури. Одним из погибших стал местный имам. Об этом
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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
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12 июня на западе Кабула (Афганистан) четыре человека погибли после взрыва самодельного устройства в мечети Шер-шаха Сури. Одним из погибших стал местный имам. Об...
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