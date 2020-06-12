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Сразу две республиканские акции МЧС стартовали в Несвижском районе

12.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В этом году несвижские спасатели скрашивают летние дни детей и людей пожилого возраста двумя республиканскими акциями — «Каникулы без дыма и огня» и «С заботой о безопасности малой Родины».

Сразу две республиканские акции МЧС стартовали в Несвижском районе

Первой стартует республиканская акция «С заботой о безопасности малой родины», которая проходит в два этапа: с июня по июль и с сентября по октябрь. Ее цель — предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста. Специально для них разработаны новые форматы мероприятий. Самые творческие участники акции смогут поучаствовать в смотре-конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка, агроусадьбы на тему «Ландшафтный дизайн МЧС», посетить тематические «Ярмарки безопасности», а также принять участие в других мероприятиях, организованных спасателями.

Главной аудиторией акции «Каникулы без дыма и огня», которая проходит по 21 августа, станут дети школьного и дошкольного возраста, отдыхающие в летних и пришкольных лагерях.

Большинство мероприятий пройдет в режиме онлайн: игры «Где логика?», «Секрет безопасности» с использованием видеосвязи, квизы по безопасности на различных интернет-платформах, мастер-классы, экскурсии по центрам безопасности, музеям и пожарным частям. Также ребята смогут поучаствовать и в других мероприятиях, подготовленных спасателями: «Спортландия безопасности», квест-игра «Шифр безопасности», игра «Школа юных спасателей».

«НН».

 


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В этом году несвижские спасатели скрашивают летние дни детей и людей пожилого возраста двумя республиканскими акциями — «Каникулы без дыма
 
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