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Американские медики объяснили, как питаться и тренироваться для профилактики рака
Источник материала: Tut.by
Американское онкологическое общество обновило
Физическая активность: надо больше
Как было раньше: у взрослых должно быть не менее 150 минут умеренных физических нагрузок или 75 минут активных физических нагрузок каждую неделю.
Как теперь: у взрослых должно быть не менее 150−300 минут умеренных физических нагрузок или 75−150 минут активных физических нагрузок каждую неделю. Достижение или превышение верхнего предела в 300 минут будет оптимальным.
Питание: не один продукт, а здоровый рацион
Как было раньше: придерживайтесь здоровой диеты с акцентом на растительную пищу. Выбирайте продукты и напитки в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровый вес. Ограничьте потребление переработанного мяса и красного мяса.
Как теперь: следуйте правилам здорового питания в любом возрасте.
Схема здорового питания включает в себя:
Схема здорового питания ограничивает или не включает в себя:
«Руководство отражает современное знание о том, что именно схема здорового питания в целом (а не конкретный продукт) важна для снижения риска развития рака и улучшения общего состояния здоровья, — пояснила Лора Маркофф, вице-президент Американского онкологического общества. — Не существует одного продукта или даже группы продуктов, употреблять которую было бы достаточно для значительного снижения риска развития рака. Люди не едят питательные вещества по отдельности. И фактические данные свидетельствуют о том, что именно здоровый рацион питания в целом связан с уменьшением риска развития рака, особенно колоректального и молочной железы».
Алкоголь: лучше отказаться
Как было раньше: если вы употребляете алкогольные напитки, ограничьте их потребление. Выпивайте не более одной порции алкоголя в день для женщин или двух порций для мужчин.
Как теперь: лучше всего отказаться от алкоголя. Люди, которые все же предпочитают пить алкоголь, должны ограничить свое потребление не более чем одной порцией алкоголя в день для женщин и двумя порциями для мужчин.
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