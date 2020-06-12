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Американские медики объяснили, как питаться и тренироваться для профилактики рака

12.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американское онкологическое общество обновило руководство по питанию и физической активности для профилактики рака. Поправки отражают данные последних исследований. В новом руководстве повысили рекомендуемый уровень физической активности, напомнили о важности сокращения потребления красного мяса, подслащенных напитков и продуктов глубокой переработки — а также посоветовали отказаться от алкоголя.


Фото: pixabay.com

Физическая активность: надо больше

Как было раньше: у взрослых должно быть не менее 150 минут умеренных физических нагрузок или 75 минут активных физических нагрузок каждую неделю.

Как теперь: у взрослых должно быть не менее 150−300 минут умеренных физических нагрузок или 75−150 минут активных физических нагрузок каждую неделю. Достижение или превышение верхнего предела в 300 минут будет оптимальным.

Питание: не один продукт, а здоровый рацион

Как было раньше: придерживайтесь здоровой диеты с акцентом на растительную пищу. Выбирайте продукты и напитки в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровый вес. Ограничьте потребление переработанного мяса и красного мяса.
Употребляйте как минимум 2,5 порций овощей и фруктов каждый день. Выбирайте цельнозерновые продукты вместо рафинированных.

Как теперь: следуйте правилам здорового питания в любом возрасте.

Схема здорового питания включает в себя:

  • продукты с высоким содержанием питательных веществ в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровый вес тела;
  • разнообразные овощи — темно-зеленые, красные и оранжевые, богатые клетчаткой бобовые (фасоль и горох) и другие;
  • фрукты, особенно целые (а не, например, смузи) и различных цветов;
  • цельнозерновые продукты.

Схема здорового питания ограничивает или не включает в себя:

  • Красное и переработанное мясо;
  • Напитки с сахаром;
  • Продукты глубокой переработки и рафинированные зерновые продукты.

Еду глубокой переработки связывают с лишним весом, раком и ранней смертью. Вот какие это продукты

«Руководство отражает современное знание о том, что именно схема здорового питания в целом (а не конкретный продукт) важна для снижения риска развития рака и улучшения общего состояния здоровья, — пояснила Лора Маркофф, вице-президент Американского онкологического общества. — Не существует одного продукта или даже группы продуктов, употреблять которую было бы достаточно для значительного снижения риска развития рака. Люди не едят питательные вещества по отдельности. И фактические данные свидетельствуют о том, что именно здоровый рацион питания в целом связан с уменьшением риска развития рака, особенно колоректального и молочной железы».

Алкоголь: лучше отказаться

Как было раньше: если вы употребляете алкогольные напитки, ограничьте их потребление. Выпивайте не более одной порции алкоголя в день для женщин или двух порций для мужчин.

Как теперь: лучше всего отказаться от алкоголя. Люди, которые все же предпочитают пить алкоголь, должны ограничить свое потребление не более чем одной порцией алкоголя в день для женщин и двумя порциями для мужчин.

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