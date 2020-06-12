Белорусский стартап стал сотрудничать со Snapchat

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап Wannaby, создавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом сообщает Techcrunch.



Источник: hightech.fm

В статье говорится, что Snapchat хочет, чтобы разработчики внедряли собственные модели нейронных сетей в их платформу, чтобы создать более креативный класс «линз» с машинным обучением.

Линзы — это анимационное «украшение» для селфи в приложении Snapchat.

Отмечается, что ключевым изменением стало обновление Lens Studio — бесплатного приложения для создания AR-фильтров Snapchat. ML-разработчики смогут импортировать собственные модели машинного обучения в «Линзы» и тем самым расширить диапазон объектов реального мира и частей тела, которые Snapchat сможет мгновенно идентифицировать.

В качестве примера приводится ML-модель для отслеживания ног, разработанная белорусским стартапом Wannaby — она позволит разработчикам создавать фильтры или «Линзы» для ног.

IT-держава опять на Techcrunch Помните беларуский стартап @WANNABY6 , где можно было кроссовки примерить? Ребята запартнёрились со @Snapchat ! Теперь можно затестить кроссы в Snapchat, и перейти по кнопке в appstore, чтобы скачать приложение. https://t.co/Uvd0613Xph pic.twitter.com/6cPfroTvcS — Pavel Stánkus (@pashapiston) June 12, 2020

Напомним, что в январе 2020 года первое место в конкурсе Golden Kitty Awards в категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Kicks от белорусского стартапа WANNABY, которое позволяет виртуально «примерить» новые кроссовки. В 2019-м его коммерческим партнером стала компания Gucci.