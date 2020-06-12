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Белорусский стартап стал сотрудничать со Snapchat
Источник материала: Tut.by
Белорусский стартап Wannaby, создавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом
В статье говорится, что Snapchat хочет, чтобы разработчики внедряли собственные модели нейронных сетей в их платформу, чтобы создать более креативный класс «линз» с машинным обучением.
Отмечается, что ключевым изменением стало обновление Lens Studio — бесплатного приложения для создания AR-фильтров Snapchat. ML-разработчики смогут импортировать собственные модели машинного обучения в «Линзы» и тем самым расширить диапазон объектов реального мира и частей тела, которые Snapchat сможет мгновенно идентифицировать.
В качестве примера приводится ML-модель для отслеживания ног, разработанная белорусским стартапом Wannaby — она позволит разработчикам создавать фильтры или «Линзы» для ног.
Напомним, что в январе 2020 года первое место в конкурсе Golden Kitty Awards в категории «Дополненная реальность» первое место
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Технология белорусов поможет в трекинге ног.
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