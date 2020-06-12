«Кент начал хвататься за нож». Милевский - о конфликте с Алиевым

Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский на своем YouTube-канале рассказал о конфликте с бывшим одноклубником по киевскому «Динамо» Александром Алиевым.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Валентин Белькевич, царство ему небесное, тогда еще был в «Динамо», и Макс Шацких.

И вот играем мы пара на пару. Понятно, открыли «Сан Мигель»… И они нас утюжат жестко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем — тыщ-тыщ друга по бороде.

Парни нас разнимают: «Кенты, вы что творите?» Мы такие — так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины, — рассказал Милевский.