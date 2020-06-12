«Вирус никуда не исчез». Представитель ВОЗ в Беларуси призвал носить маски, несмотря на усталость

- Мы видим, что с наступлением лета накопилась какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых регистрируемых случаев заболевания, - цитирует слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыра Бердыклычева

Поэтому сейчас, как и ранее, крайне важно держать дистанцию, часто мыть руки и носить маски в общественных местах, так как возможность роста количества новых случаев по-прежнему сохраняется. Батыр Бердыклычев отметил, что у нового вируса нет признаков сезонности, он активно распространяется и в жарких странах:

- Поэтому надеяться на то, что с наступлением лета он просто сам уйдет, пока не приходится. И все рекомендации остаются прежними.





Он обратился к опыту других стран, где после снятия жестких ограничений начался рост заболеваний. Это значит, что люди по-прежнему восприимчивы к вирусу.