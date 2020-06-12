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Экс-главе Нацбанка предложили возглавить Белгазпромбанк
Источник материала: Tut.by
Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила TUT.BY Надежда Андреевна. Она готова принять поступившее предложение.
Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари»
(Будет дополнено.)
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Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила TUT.BY Надежда Андреевна.
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