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Экс-главе Нацбанка предложили возглавить Белгазпромбанк

12.06.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила TUT.BY Надежда Андреевна. Она готова принять поступившее предложение. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» прохошли обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

(Будет дополнено.)

 
 
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Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила TUT.BY Надежда Андреевна.
 
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