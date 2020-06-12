Экс-главе Нацбанка предложили возглавить Белгазпромбанк

Источник материала: Tut.by

Экс-председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк. Эту информацию подтвердила TUT.BY Надежда Андреевна. Она готова принять поступившее предложение.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» прохошли обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили , что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

(Будет дополнено.)